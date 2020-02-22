وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان الحفل الختامي لـ "سمبوزيوم" أسوان الدولي للنحت

وسط سحر الطبيعة وعبق الحضارة والفن الأصيل شهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان الفعاليات الختامية لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت في دورته الـ 25 بمشاركة ٩ فنانين ونحاتين من المصريين والعرب والأجانب.



وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور هانى فيصل قومــيـسير عام السمبوزيوم.



وقد بدأت الفعاليات بقيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتي بلغت ٩ أعمال فنية معظمها من الجرانيت الأسود النادر.





وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على أن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت منذ إنشاؤه وعلى مدار ٢٥ عام أصبح رمزًا للريادة الحضارية لمصر فى هذا الفن العريق الذى إمتازت به عبر العصور.





وأشاد بدور السمبوزيوم في إحداث طفرة هائلة فى مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطاؤه فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات والمهارات التى ساهمت فى إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم لتساهم أعمالهم الفنية فى إنشاء أكبر متحف مفتوح للسبموزيوم على أرض أسوان يضم أكثر من ٢٥٠ عمل فنى لـ ٣٠٠ فنان من أكثر من ٤٥ دولة عربية وأجنبية.





وقد أشارت أيناس عبد الدايم إلى حرص وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان لتقديم كافة أنواع الدعم ضرورة للإستمرار وتكثيف أعمال التطوير لهذا المتحف الكبير الذى ساهم فى تحويل أسوان لأكبر مركز عالمى لفن النحت على الجرانيت على مستوى العالم.





وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى لإدارة المهرجان وكوكبة الفنانين المشاركين فيه بمناسبة اليوبيل الفضى للسمبوزيوم الذى أصبح علامة مميزة وحدثًا فنيًا وثقافيًا وتنويريًا عالميًا تحتضنه سنويًا أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة والتى كانت ومازالت مركزًا لتلاقى الحضارات والثقافات ومنبعًا للتراث الإنسانى الأصيل ومقصدًا سياحيًا متفردًا.



كما أشاد أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتى لن تألوا جهدًا لتقديم دعم الوزارة اللامحدود لكافة الأنشطة والفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية والتى تشهدها مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة ومنها فى الشهر الحالى هذا المهرجان الدولى بالإضافة إلى مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، علاوة على مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون.



وأوضح إن احتفالنا اليوم بختام الدورة ألـ 25 لسمبوزيوم أسوان الدولى يجسد إهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفنى والتنويرى ويؤصل لفن من الفنون العريقة وهو " فن النحت على الجرانيت " الذى أبدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد والمسلات ويحافظ عليه الآن ويضيف له فنانينا ومبدعينا من مصر والوطن العربى والعالم أجمع.





ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع حرص محافظة أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم لإحتضان كافة أعمال السمبوزيوم على مدار دوراته المتعاقبه فى أكبر متحف مفتوح بأجمل بقعة على أرضها والتى تتعـــــانق فيها عبقرية المكــان مـع عبقرية الإنسان ليصبح هذا الصرح المتحفى مزارًا سياحيًا جديدًا يضاف لخريطة أسوان السياحية.





وقد كشف أشرف عطية عن سعى المحافظة المتواصل لتوظيف القطع الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل لتشكل بانوراما فنية وجمالية تليق بمكانة أسوان الحضارية والسياحية.





ومن جانبه أوضح الدكتور هانى فيصل بأن الدورة الحالية لسمبوزيوم أسوان الدولى تشهد مشاركة متميزة من فنانين لهم خبرات واسعة فى مجال النحت على الجرانيت وشاركوا فى دورات سابقة للسمبوزيوم حيث تضم 3 فنانين من دول هولندا والعراق والمغرب، فضلا عن ٦ من كبار النحاتين المصريين، موضحًا بأن دورة اليوبيل الفضى شهدت تكريم خاص لمؤسس السبموزيوم الفنان آدم حنين وتكريم إسم الفنان الراحل صلاح مرعى والفنان أنسى أبوسيف وحمدي أبو المعاطي.





واختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير للمكرمين من العمال وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم السابقة، علاوة على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية.