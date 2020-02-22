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شريف منير للدكتور مجدي يعقوب: حبيب الكل وفخر مصر

السبت 22/فبراير/2020 - 11:08 م
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شريف منير ومجدي يعقوب
شريف منير ومجدي يعقوب
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نشر الفنان شريف منير، على حسابة الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للسير مجدي يعقوب بعد تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال حفل صناع الأمل في دورته الثالثة، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات.

وعلق شريف منير على الصورة، قائلًا: "حبيب الكل.. فخر مصر، د. مجدي يعقوب.. ربنا يخليك لكل الناس".

وقدم حفل "صناع الأمل" تبرعات لصالح إقامة مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر تصل لـ 360 مليون جنيه، لبناء المستشفى الجديدة للقلب بالقاهرة.

ونشر حاكم دبي، صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب على مسرح التكريم، وعلق عليها قائلًا: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا في خدمة الناس".
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب صناع الامل شريف منير تكريم مجدي يعقوب

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