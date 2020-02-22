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31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 11:07 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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تُجرى يوم الجمعة المقبل "الموافق 28 فبراير" انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بعدد 7 مقاعد.

يتنافس علي مقعد شعبة عمارة كل من "أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز"، ومقعد شعبة كهرباء كل من "أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقه، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم".

بينما يتنافس علي مقعدي شعبة مدني كل من "رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحائم محمود عمران، محمود عبدالله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبدالعزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفي عبداللا، عماد محمد عبدالله".

ويتنافس علي مقعدي شعبة ميكانيكا كل من "محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل".

كما يتنافس علي مقعد شعب غزل وكيمياء وتعدين كل من "أسامة سعد الديب، ريهام علي سليم، أحمد محمد البغدادي، هيام حسانين نعيم، محمد عبدالعظيم سالم".
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
31 مهندساً يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة (صور)
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