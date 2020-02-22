خالد أبو بكر عن مباراة السوبر: مبروك لجماهير الزمالك.. وهاردلك لمصر



وتابع: "مبروك لجماهير نادى الزمالك، وهاردلك لمصر بعد أن ظهرت أخلاقنا بالشكل ده، اللي حصل ده مش كرة قدم دى قلة أدب.. مش دى مصر أبدا.. ولا دي صورتها"، لافتًا إلى أن لجنة الانضباط لابد أن تتضع عقوبات على شيكابالا.



استنكر الإعلامي خالد أبو بكر، تصرفات لاعب نادي الزمالك شيكابالا عقب انتهاء مباراة السوبر المصرى بين نادي الأهلي والزمالك، موجه حديثه للاعب قائلًا: " أنا أهلاوي بس بحبك وكنت بشيد بيك الأسبوع الماضي.. يرضى مين فى مصر الأفعال ديه؟.. أنا هشتكيك لأهل أسوان اللي يعرفوا الأصول".وتساءل "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء السبت: " هل يصح يا أهل أسوان أن السيدات والبنات في منازلهم يرون ما فعله شيكابالا عقب انتهاء المباراة، لافتًا إلى أن وقف اللاعب عدد من المباريات أو تغريمه مبلغ مالي لا يكفي.