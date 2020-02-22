Advertisements
Advertisements
Advertisements

علاء السبع: نعمل على تصنيع ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
كشف  علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن أن  الحكومة تستعد لإطلاق استراتجية لدعم صناعة السيارات محليًا.

وكانت وزيرة الصناعة نفين جامع اعلنت عن إعدادها استراتجية جديدة لصناعة السيارات، والتي تم عرضها على رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

وأضاف «السبع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن هناك صناعة لـ«ميكروباص» يعمل بالغاز والذي يعتبر شئ مهم جدًا ويوفر الكثير من الأموال على السائقين، مضيفًا أن هناك فرصة لتصديرة للدول الإفريقية والعربية

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تقوية الصناعة المحلية للسيارات، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية موضوع جديد يتم التجربة علية الآن، مشير إلى أن قرار تخفيض نسبة المكون المحلي لـ45 % والتي تصل إلى 60% يؤهلنا للتصدير.
Advertisements

أخبار تهمك

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

منذ أقل من ساعتين

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 15 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعة الا ربع

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

منذ 37 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتعاقد الزمالك مع صالح جمعة؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ 42 دقيقة

أحمد موسى: شيكابالا ارتكب جريمة في حق جماهير الأهلي

منذ ساعة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

"جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

10:15 م

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

10:10 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

10:36 م

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

10:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status