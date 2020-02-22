علاء السبع: نعمل على تصنيع ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي



وأضاف «السبع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن هناك صناعة لـ«ميكروباص» يعمل بالغاز والذي يعتبر شئ مهم جدًا ويوفر الكثير من الأموال على السائقين، مضيفًا أن هناك فرصة لتصديرة للدول الإفريقية والعربية



ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تقوية الصناعة المحلية للسيارات، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية موضوع جديد يتم التجربة علية الآن، مشير إلى أن قرار تخفيض نسبة المكون المحلي لـ45 % والتي تصل إلى 60% يؤهلنا للتصدير.

وكانت وزيرة الصناعة نفين جامع اعلنت عن إعدادها استراتجية جديدة لصناعة السيارات، والتي تم عرضها على رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.