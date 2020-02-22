أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 22 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي فوز البارسا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 22 - 2 - 2020 :-





- تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا





علق اللاعب الدنماركي مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني الجديد على مشاركته الأولى مع الفريق خلال مباراة إيبار والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏ليس من السهل تسجيل الأهداف في مع البارسا، ولكنني على الأقل تمكنت من المساهمة في التسجيل، وفي المستقبل أنا متأكد من تسجيل الأهداف"، وتابع لاعب فريق برشلونة الجديد : "قميصي اليوم ليس للغسيل، لأن ميسي عانقني".





- أول تعليق من كيكي سيتين بعد الفوز على إيبار بخماسية





علق المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على فوز فريقه على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، وقال سيتين في تصريحات عقب المباراة: "انا سعيد جدا لأننا حصدنا 3 نقاط مهمة، وفريقنا كان يحتاج فوز مثل هذا الفوز اليوم، اليوم ترجمنا كل الفرص تقريبا، وقمنا باشياء رائعة، واستعاد فريقنا عدة كرات، وعرفنا كيف نخرج بالكرة".





- ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار





اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة ضيفه إيبار بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "كامب نو" ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبعد رباعية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم الذي تصدره قائد الفريق الكتالوني برصيد 17 هدف.





حيث جاء الترتيب كالتالي:-





ليونيل ميسي، برشلونة، 17 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.

لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.





- صفقة جديدة في برشلونة





ذكر موقع le10sport أن برشلونة يريد التعاقد مع برناردو سيلفا، مستغلا عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركات القارية لعاميين متاليين، وأوضح الموقع الفرنسي أن برشلونة يضغط على برناردو سيلفا لإقناعه بمغادرة مانشستر سيتي، والانتقال إلى كامب نو.





- تصريحات مثيرة من ميسي بشأن إستعادة نيمار





أثارت تصريحات ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني بشأن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة للنادي الكتالوني، حالة جدل كبيرة بخصوص مستقبل اللاعب مع النادي الباريسي، وصرح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة بخصوص عودة النجم البرازيلي لبرشلونة قائلا: "نيمار متلهف جدًا للعودة إلى برشلونة، لقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة كي يتواجد مجددًا في كامب نو.. كما أنه متأسف بسبب طريقة رحيله".





- أزمة جديدة تضرب رئيس البارسا





ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة النادي الكتالوني طلبت اجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلي أن الإدارة أجمعت تعليق منصب خاومي ماسفيرير مستشار الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو نتيجة للأزمة الرقمية لذالك قررت إدارة النادي الكتالوني إجراء إنتخابات مبكرة حيث تم الطلب من إميلي روسود المرشح المحتمل وجوردي كاردونر من الرئيس إجراء إنتخابات على الفور بعد أن فقد جوزيب ماريا بارتوميو ثقة أعضاء مجلس الأدارة وتقرر يوم الخميس 26 فبراير الأسبوع المقبل إجراء اجتماع رسمي لإضفاء الطابع الرسمي على القرارات التي اتخذت اليوم.



