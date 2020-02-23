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أحمد زاهر عن صورته مع المخرج محمد سامي: "أخويا وحبيبي وصديق عمري"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة له برفقة المخرج محمد سامي، من كواليس مسلسل "البرنس" الذي يشارك به في رمضان2020  وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وعلق زاهر، على الصورة قائلًا:"انا وأخويا وحبيبي وصديق عمري المخرج محمد سامي من كواليس مسلسل البرنس رمضان٢٠٢٠ تأليف واخراج محمد سامي انتاج تامر مرسي سينيرجي يارب اكتبلنا النجاح المبهر بإذن الله".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "منورين ويارب يديكم الصحة" وأضاف آخر"بالتوفيق".

ويذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك به كضيف شرف خلال رمضان لماضي، ومن بطولة أحد السقا ومي عمرو.




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