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هل يتعاقد الزمالك مع صالح جمعة؟.. مرتضي منصور يُجيب

السبت 22/فبراير/2020 - 10:43 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية.

وكشف رئيس الزمالك عن موقفه بشأن التعاقد مع صالح جمعة /"مش عجبني تصرفات صالح جمعة، هناك فرق كبير بينه وبين عبدالله جمعة".

وأشار إلى أن صالح يمتلك موهبة عالية وقدرات مميزة لكن تصرفاته تؤثر عليه بشكل سلبي.

وشدد على أنه تحدث مع عبدالله جمعة لاعب الفريق قبل لقاء السوبر وطالبه بعدم التوجه ناحية جماهير الأهلي نهائيًا.

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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور صالح جمعة الزمالك الأهلي

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