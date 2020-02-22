Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الزمالك يقدم مقترحا جديدا بشأن موعد مباراة القمة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقترح للاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

 

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، "لا مشكلة في تأجيل اللقاء إلى ما بعد مواجهتي الإياب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".

 

وأضاف "لا مشكلة لدي في خوض اللقاء بعد العودة من تونس بساعة واحدة فقط".

 

وواصل: "أموال نادي الزمالك التي تأتي من الخارج يتم تحويلها على اتحاد الكرة، حتى أستطيع صرفها بسبب الحجز على أموال النادي في البنوك، ولكن الجنايني رفض صرفها، وهو عكس ما كان يقوم به هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الذي يقوم بصرفها فورًا".

Advertisements

أخبار تهمك

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

منذ 37 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى: شيكابالا ارتكب جريمة في حق جماهير الأهلي

منذ ساعة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعة الا ربع

"جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

هل يتعاقد الزمالك مع صالح جمعة؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ 42 دقيقة

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

10:15 م

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

10:10 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

10:36 م

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

10:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status