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مؤسسة مجدي يعقوب: أطباء أمريكان طلبوا التدريب لدينا

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:53 ص
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الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب
كساب أحمد
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قال الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة مجدي يعقوب، إن المركز أصبح لديه شهرة عالمية، ومعترف به من جميع المراكز العالمية.

وتابع "إسحاق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءْ"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء السبت، أن أحد القائمين على المراكز الطبية الأمريكية، طلب من المركز تدريب الأطباء الأمريكان، بسبب الطفرة الطبية التي قام بها "يعقوب" في أسوان، معقبًا: "ما يحدث تغيير جذي للأمور، بدل ما احنا كنا بنروح عندهم عشان ندرب، هما اللي جايين يدربوا عندنا".

وتابع أن المركز الجديد سيكون على مساحة 80 ألف متر مربعة و2300 غرفة، و120 غرفة إنعاش مركز على أحدث ما وصل إليه العلم، وسيكون قادر على الكشف على 80 ألف مريض في العام، وإجراء 8 آلاف جراحة قلب معقد جدًا سنويًا، والتي يصعب أن تحدث في أماكن أخرى.
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي مجدي يعقوب التاسعة

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