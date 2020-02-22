عمرو موسى محذرًا الفلسطنيين: "الجرس ضرب"



وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القضية الفلسطينية إذا لم نتعامل معها بشكل سليم، فلن يكتمل نظام أمني مستقر في المنطقة، منوها بأن دور أمريكا تطور من دور الوسيط إلى الطرف الذي سيفرض حلا، حيث رفض الفلسطنيون الحل الأمريكي.



واقترح وزير الخارجية الأسبق، التفاوض بشأن القضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن، والمبادرة العربية، بحضور الدول الخمس الكبرى كروسيا وألمانيا وفرنسا، ومصر والسعودية والأردن، معقبا: "تعالوا نتفاوض"، منوها بأن عديد من الدول الأوروبية غير موافقة على المبادرة الأمريكية.



وأضاف أنه لابد من صلح فلسطيني، وأن يكون هناك موقف فلسطيني واحد، متابعا: "لو مفيش اصطفاف فلسطيني سندافع عنهم إزاي"، موجها رسالة إلى الفصائل الفلسطينية، قائلا: "الجرس ضرب.. لازم تتفقوا عشان نعرف ندافع عنكم".



قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إن الأمور تغيرت تغيرا جذريا في إدارة العالم، منوها بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للعناوين تراجعت، ولكنها مازالت أساس الاستقرار.