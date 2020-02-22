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أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

السبت 22/فبراير/2020 - 10:36 م
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أخبار الأهلي اليوم السبت
أخبار الأهلي اليوم السبت
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم السبت 22 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 22 - 2 - 2020:-

طاقم تحكيم ليتواني يقود مباراة القمة

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الاثنين.

وجاء الحكم جيديميناس ماسيكا من ليتوانيا ليدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى.

وجاء طاقم التحكيم كالأتي :

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

 فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

 فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إغلاق التدريبات الجماعية للفريق الأحمر حتى مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار المدرب السويسري بإغلاق التدريبات الجماعية للفريق الأحمر لفرض حالة من التركيز على اللاعبين خاصة وأن الفريق مقبل على موجهات هامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

شكوك حول مشاركة رمضان صبحي في القمة

تحوم الشكوك حول مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول مشاركته في مباراة الأحمر المقبلة أمام الزمالك.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي الدفع باللاعب في مباراة الزمالك خوفًا من تجدد إصابته بمزق في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وشارك رمضان صبحي في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم السبت والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن إتخاذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وقال المصدر إن الخطيب عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل المران الجماعي اليوم السبت ولم يتطرق نهائيا لإيقاف كهربا.

وأضاف المصدر بأن الجهاز الفني واللاعبين يركزون حاليا في المباراة المقبلة أمام الزمالك ثم مواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهناك من يحاول تشتيت أذهانهم بأخبار ليست صحيحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة لوم لزميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر أمام الزمالك.

وانتقد حارس الأهلي زميله في الفريق مؤكدًا له أن ما بدر منه لا يليق بقيم ومبادئ الأهلي وأنه كان يتوجب عليه أن يكون هادئًا.

ودافع أحمد فتحي عن زميله كهربا مؤكدًا لإكرامي أن جماهير الزمالك ولاعبيه استفزوا كهربا واللاعبين ووجهوا سبابًا لهم وبالتالي أدى ذلك لردة فعل كهربا.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

تجتمع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الآن داخل مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل مناقشة ما حدث خلال مباراة كأس السوبر المصري والذى أقيم منذ أيام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وانتهى بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح.

وأشارت أنباء إلى أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سيتم إيقافه من 3 إلى 4 مباريات مع وجود غرامة بعد الأحداث التى وقعت عقب المباراة.

وكان حكم المباراة النرويجي سيفين أودفار موين قام بإشهار البطاقة الحمراء للاعب عقب انتهاء اللقاء بعدما قام بركل أحد لاعبي الزمالك، حسبما أشار تقرير حكم اللقاء التى تسلمته لجنة الانضباط.

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داخل أروقة ملعب التتش بالجزيرة، من أجل حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وحرص بيبو، على عقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران، من أجل دعمهم والتأكيد على ثقته الكاملة في اللاعبين رغم خسارة السوبر المصري.

وأكد الخطيب خلال جلسته، أنه يدعم الفريق بأكمله وأن ما حدث في مباراة الزمالك، بكأس السوبر المصري، ماهي إلا نتيجة مباراة غير معبرة عن أحداثها بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأوضح بيبو، أنه يرغب من جميع اللاعبين التكاتف من أجل تحقيق الفوز على غريمه بالمباراة المقبلة بالدوري، ونسيان ما حدث بالمباراة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

وخسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري، لصالح الزمالك بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

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