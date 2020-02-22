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سبال ضد يوفنتوس ‎ 2/1في الدوري الإيطالي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 10:36 م
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سبال ضد يوفنتوس
سبال ضد يوفنتوس
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سبال ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

سبال ضد يوفنتوس‎، تغلب فريق يوفنتوس‎ على مضيفه سبال بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "باولو مازا"، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" 2020/2019.

اهداف مباراة سبال ضد يوفنتوس‎ في الدوري 
افتتح يوفنتوس‎ التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد عرضية أرضية متقنة من الكولومبي خوان كوادرادو ليضعها "الدون" في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف آرون رامسي الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 60 ليضعها من فوق حارس المرمى، أحرز هدف سبال الوحيد أندريا بيتانيا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لينتهي لقاء سبال ضد يوفنتوس بنتيجة 1/2 لأنصار السيدة العجوز.

وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 60 ليحافظ على تصدره لترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد سبال عند النقطة 15 في المركز الأخير.

وبدأ يوفنتوس مباراته أمام سبال في الدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز - دانييلي روجاني - جورجيو كيلليني - أليكس ساندرو.

خط الوسط: أرون رامسي - رودريجو بينتانكور - بليز ماتويدي.

خط الهجوم: خوان كوادرادو - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة سبال ضد يوفنتوس‎ في الدوري:-

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