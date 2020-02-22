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أمير الحدود الشمالية يدشن عددا من المشروعات الصحية

السبت 22/فبراير/2020 - 10:29 م
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أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان
أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان
الفجر السعودي
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أعلن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، تدشين عددًا من المشروعات الصحية 2020م، في برج الشمال الطبي، غدا، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وذلك بتكلفة بلغت 157 مليون ريال، تشمل التشغيل الكامل لبرج الشمال الطبي، وافتتاح ملحق مبنى المديرية العامة لشؤون الصحية، وافتتاح المختبر الإقليمي بالمنطقة، والتشغيل التدريجي لبرج النساء والولادة برفحاء.

وقالت المديرية العامة لصحة الشمال، إنه تم ‏تطوير البنية التحتية في مشروعات 2020 أسهم في توفير 1.8 مليون وثمانمائة ألف ريال سنويًا، وذلك عن طريق إلغاء عقود إيجارات بالمنطقة.

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الكلمات المفتاحية

مشروعات صحية تدشين أمير المنطقة الشمالية

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