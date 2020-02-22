أحمد فلوكس ينفي مقاضاته لشقيقته (تفاصيل)

قال الفنان أحمد فلوكس إنه فوجئ ببعض الأخبار المنتشرة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مقاضاته لشقيقته بسبب سرقة حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





وكشف فلوكس، فى بيان صحفي، أن كل ما فى الأمر هو أن هناك شخصا يعمل بالشركة التى تمتلكها شقيقته، وهو الذى قام بسرقة حساب "فيس بوك" من خلال جهاز الشركة، وهذا ما توصلت له التحريات بالقضية، حيث إن الجهاز والـ "I p"مسجل باسم شقيقته، هذا بجانب شبكة الإنترنت التى تمت سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بالرغم أنه ليس لها علاقة بالواقعة، التى علمت بها بعد صدور الحكم، فى الوقت الذى فوجئ به فلوكس أيضا .





وأضاف فلوكس أنه ليس من المنطقى أن يقاضى شقيقته فى واقعة مثل ذلك، أو أبعد من ذلك، لكن الشخص الذى يعمل معها هو الذى تسبب فى هذه الأزمة الغريبة، التى كانت سبب فى حالة من الغضب له ولشقيقته.





وتابع فلوكس أنه كان يجب مراعاة حالة والدة الصحية، قبل نشر وتداول هذا الخبر الذى من الممكن أن يتسبب فى سوء حالته الصحية وغضبه .





وأنهى فلوكس بيانه قائلا: "من المعروف عنى حبى لكل أفراد عائلتى وشقيقاتي، ولم أسمح يوماً بوجود أى خلاف بيننا، خاصة أننا أسرة مترابطة بشكل كبير، لذلك فلا أصدق أن يصل الأمر إلى تداول خبر بهذه الصيغة عنى وعن أشقائي".



