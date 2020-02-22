ميزة جديدة لتويتر تكشف للمستخدمين عن الأخبار الكاذبة

وتعطي الميزة الجديدة للمستخدمين دراسة استقصائية لتحديد مدي تضليل المنشور، باستخدام مقياس من صفر إلي 100.



ويكسب المستخدمون "نقاط" و"شارة مجتمع" إذا كانوا يساهمون بحسن نية ويتصرفون جيدا، ويوفرون سياقًا حيويًا لمساعدة الناس على فهم المعلومات التي يرونها.



وأوضح المسؤولين بموقع تويتر أن الميزة الجديدة واحدة من مجموعة ستطرح خلال الفترة المقبلة.



يستعد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لطرح ميزة جديدة للكشف للمستخدمين عن المعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة، لتظهر علامات باللون الأحمر والبرتقالي أسفل المشاركات للمنشورات التي يصنفها الموقع "مضللة"، وسيُكلف بهذه المسؤولية المدققين والصحفيين الذي لديهم حسابات موثقة على تويتر.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فسيُمكن "تويتر" المستخدمين بالمشاركة، مما يتيح لهم تأكيد ما إذا كان مضللًا أم لا.وأوضح مسؤولي موقع تويتر بأن الميزة الجديدة من المتوقع طرحها في يوم 5 مارس المقبل، وقال المتحدث باسم تويتر: "إننا نستكشف عددًا من الطرق لمعالجة المعلومات الخاطئة وتوفير المزيد من السياق للتغريدات على تويتر".وأضاف: "المعلومات الخاطئة هي قضية حرجة وسنختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجتها"، ويعرض العرض التوضيحي للميزة شارات حمراء وبرتقالية على 3 تويتات وجد أنها أخبار مزيفة.