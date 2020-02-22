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مخاوف بالأراضي الفلسطينية من احتمال انتشار فيروس "كورونا" محليًا

السبت 22/فبراير/2020 - 10:19 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشفت السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن قلقهم من احتمال انتشار فيروس "كورونا" الجديد على المستوى المحلي، عقب زيارة مواطنيين من كوريا الجنوبية مصابين بالفيروس لبعض المواقع الشهيرة في الأراضي المقدسة.

هذا وتعمل السلطات الصحية الفلسطينية والإسرائيلية على تهدئة المخاوف من احتمال انتشار الفيروس المستجد محليًا، عقب علمها بزيارة الكوريين المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: أن "السائحين التسعة، الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية، زاروا هذا الشهر مواقع مقدسة منها كنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي في الضفة الغربية المحتلة".

ونشرت الوزراة الإسرائيلية مسار المجموعة، وأوضحت أنها تجري تقصيا وبائيا؛ لتتبع أي انتشار محتمل، وأمرت بأن يبلغ أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه المجموعة الوزارة، وأن يبقى في المنزل لمدة 14 يوما يراقب خلالها تطور حالته الصحية.

كما أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تعليمات مماثلة للمواطنين في الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤولو الصحة: إن "امرأة إسرائيلية كانت على السفينة السياحية دايموند برنسيس، التي أصيب عدد كبير من ركابها بالفيروس، تأكدت إصابتها بعد عودتها إلى إسرائيل يوم أمس الجمعة، لكنها في حالة جيدة، ولم تظهر عليها أي أعراض"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فلسطين الأراضي الفلسطينية

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