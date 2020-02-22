مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه من خوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد أن لاعبيه تعرضوا لضغط كبير في الفترة الماضية وسبق وتم تأجيل الكثير من المباريات للأهلي فلماذا لا يتم تأجيل تلك المواجهة

وأشار إلى أنه من مصلحة الزمالك مواجهة الأهلي غدًا الأحد وليس الإثنين، وواصل "لا نخاف من الأهلي".

وأضاف "الأهلي محبط، رمضان صبحي مصاب وكهربا موقوف ومصلحتنا مواجهته يوم الإثنين المقبل لكن مش هولع مصر عشان خاطر عمرو الجنايني".

وأكمل "ضد التحفيل الذي حدث في الأيام الماضية ولابد من الحفاظ على الروح الرياضية بين جماهير الفريقين".

وأشار إلى أن بطولة دوري أبطال افريقيا للأهلي والزمالك أهم من مباراة القمة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وأوضح أن خوض القمة يوم الإثنين المقبل في هذا التوقيت سيؤثر بشكل سلبي على اللاعبين.