سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام برفقة "هاسكي"

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها برفقة كلب، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سلمى، خلال الصورة مرتدية"فستانًا باللون الاسود".وعلقت اوب ضيف، على الصورة قائلة:"التسلل الذروة".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تحفة"، وأضاف آخر"صورة جميلة جدًا".ويذكر أن آخر أعمال سلمى ابو ضيف، فيلم "بنات ثانوي"، الذي يناقش مشاكل فترة الثانوي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مايان السيد ومحمد الشرنوبي وهنادي مهني وجميلة عوض ومي الغيطي وهدى المفتي وميدو عادل.