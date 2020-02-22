وزير الخارجية السعودي يستقبل مستشار السياسة الخارجية الألمانية

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.





وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.





ويذكر أن بحث وزير الخارجية السعودي، مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول، الشراكة القائمة بين المملكة وألمانيا.





جاء ذلك خلال الاستقبال وزير الخارجية في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، لـ "فاديبول"، حيث تناولا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



