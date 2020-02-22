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وزير الخارجية السعودي يستقبل مستشار السياسة الخارجية الألمانية

السبت 22/فبراير/2020 - 10:09 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.


وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


ويذكر أن بحث وزير الخارجية السعودي، مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول، الشراكة القائمة بين المملكة وألمانيا.


جاء ذلك خلال الاستقبال وزير الخارجية في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، لـ "فاديبول"، حيث تناولا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن شارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته مؤسسة Korber الألمانية.

وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة العربية السعودية والتحديات المشتركة.

واستعرض مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.

كما تطرق للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هذا وبحث وزير الخارجية السعودية ونظيره الألماني هيكو ماس العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في المنطقة بما في ذلك التهديدات الإيرانية. 

جاء ذلك خلال زيارة الأمير فيصل لألمانيا، حيث عقد مع ماس مؤتمرا صحفيا نوه فيه بالعلاقات التي تربط السعودية بألمانيا ووصفها بالتاريخية والمتينة. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدين في مجالات عدة منها المجال الاقتصادي والتشاور السياسي، معرباً عن تطلعه لتكثيف هذا التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

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