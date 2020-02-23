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ما هي مبادرة "مصر جميلة" لتنشيط السياحة في مصر؟

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
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"مصر جميلة" مبادرة جديدة، أطلقتها غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، لنشر صورة إيجايبة عن مصر والتوعية بالحضارة المصرية، ونشر أوجه الجمال بأنحاء مصر ومعالمها السياحية، وهي مساهمة من الغرفة في تنشيط السياحة، وتتضمن المبادرة ضمن أنشطتها تنظيم مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر.

مبادرة مصر الجميلة
وحرص مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، على المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة، من خلال إطلاق هذه المبادرة، وأيضا دعم جهود الدولة التي تتمثل في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بكافة الطرق والوسائل بالتعاون بين الغرفة والقائمين على "الهاشتاج" الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي (اتصور_كأنك_في_أوروبا).

وعقد المهندس أحمد صبري مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي، بتكليف من مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا مع مطلق هاشتاج أتصور وكأنك في أوروبا، (أحمد أدريانو)، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة الجديدة وتقديم جوائز لأفضل صور فائزة بالمسابقة.

مسابقة مصر جميلة
واتفق المشاركون في الاجتماع على استخدام صفحة الغرفة كمنصة للمسابقة، وستعلن الغرفة عن مسابقة "مصر جميلة" عليها، وتستقبل الغرفة الصور المشاركة تختار أفضل عشرة صور تعبر عن جمال المعالم المصرية والمنشورة على "الهاشتاج".

وتقوم الغرفة بفرز الصور المقدمة لاختيار أفضل 100 صورة من خلال لجنة تحكيم من الغرفة وأعضاء الهاشتاج، ونشر الأعمال المختارة (مائة عمل) للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة الرسمية، ينظم الفريق حفل كبير لتسليم الجوائز للفائزين.

اتصور كانك في أوروبا
احتل هاشتاج "اتصور_كأنك_فى_أوروبا"، التريند في مجموعات وصفحات موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وذلك بعد الإعلان عن مسابقة التي تستهدف تشجيع السياحة فى مصر، من خلال نشر الأعضاء صورًا لهم فى أماكن بمصر، بشكل أوروبي، هو ما شجع الشباب المتعطشين لعرض تجربتهم فى الأماكن السياحية بمصر.

وقد شارك الآلاف من نشطاء الفيس بوك بنشر صورهم فى المناطق الأثرية والسياحية، والمناظر الطبيعية في مختلف محافظات مصر لإبراز جمالها والترويج لها، على غرار بعض الصور لمعالم مشهورة بأوروبا، خاصة في محافظات الدلتا، ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والصحاري الموجودة في مصر.

صيف في الصعيد
وكشفت وزارة السياحة والآثار عن مبادرة "صيف فى الصعيد"، فى محاولة لتنشيط حركة السياحة بالصعيد، وكانت تشهد انخفاض كبير فى الفترة الماضية، خاصة شهرى يوليو وأغسطس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بمحافظات الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان.

وتستهدف المبادرة تقديم بعض الدعم لمن يريد قضاء إجازة اقتصادية منخفضة فى تلك المناطق، والاستمتاع بما تملكه من معالم سياحية، وذلك عن طريق تقديم تخفيض أسعار زيارة مناطق الآثار في الصعيد، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي وغيرها من العروض التي تسمح بتنشيط الحركة.

واتخذت وزارة السياحة والآثار، خلال الشهر الماضى، عدة قرارات منها قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتخفيض 50% على أسعار الأقصر خلال شهري يولية وأغسطس، خلال من تصريح "pass باس"، وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف فى مدينة الأقصر، ويمتد التصريح لمدة 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه في القاهرة والأقصر.

رحلات منخفضة التكلفة
وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تصريح (Luxor Pass) ينقسم إلى فئتين: الأول"Premium" يشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف فى مدينة الأقص،ر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري، الثانية "Standard" يشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.

وتبدأ الوزارة تشغيل رحلة طيران بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، لربط المعالم السياحية الثقافية بالسياحية الشاطئية، كما خفضت وزارة السياحة أسعار رحلات الطيران خلال شهري يوليو وأغسطس بنسبة 50%، ويجري العمل على عود خط طيران "الغردقة – الأقصر".

كما تعلن وزارة السياحة والآثار عن فتح المناطق الأثرية فى الأقصر ليلا منها الدير البحري، ومعبد حتشبسوت وادي الملوك، وذلك لتمكين السياح من زيارة المعابد في فترة المساء وتجنب فترات الصباح وارتفاع درجات الحرارة.
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وزارة السياحة والأثار مناطق أثري مصر جميلة مبادرة

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