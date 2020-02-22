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أبرزها تشيلسي.. المباريات التي سيغيب عنها نجم ليفربول بسبب الإصابة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:06 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بسبب واحد من نجوم الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

إصابة هيندرسون في مباراة ليفربول

وقد تعرض جوردان هيندرسون لاعب وسط نادي ليفربول إلى إصابة قوية خلال مباراة الفريق ضد نادي أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا ولم يستطع استكمال المباراة.

حجم إصابة هيندرسون وفترة غيابه عن الملاعب

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها جوردان هيندرسون أنه يعاني من إصابة قوية في الأوتار.

وكشفت الفحوصات الطبية أن هذه الإصابة ستتسبب في غياب هيندرسون عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة.

المباريات التي سيغيب عنها هيندرسون

وبهذه المدة التي سيغيبها هيندرسون فإنه سيغيب عن صفوف ليفربول في ثلاث مباريات متتالية وهي:

1- مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يوم الإثنين القادم 24 فبراير في بطولة الدوري الإنجليزي.

2- مباراة واتفورد وليفربول يوم السبت 29 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

3- تشيلسي وليفربول يوم الثلاثاء القادم 3 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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