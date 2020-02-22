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"بفستان أسود قصير". نانسي عجرم تشعل "إنستجرام" (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 10:24 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة نانسي عجرم، مجموعة صور جديدة لها من برنامج "ذا فويس كيدز"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نانسي، خلال الصور مرتدية"فستانًا قصير بأكمام طويلة مكشوف الصدر باللون الاسود اللامع وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق وخاتم".


وعلقت عجرم، على الصور قائلة:"المعارك الجولة".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جمال يجنن" واضاف آخر"قمر".



ويذكر أن برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي تشارك فيه نانسي عجرم كعضو لجنة تحكيم برفقة الفنان محمد حماقي وعاصي الحلاني، وهو برنامج لأكتشاف المواهب الغنائية، ويعرض عبر شاشة "ام بي سي".
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