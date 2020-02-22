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شعبة الأدوية: لدينا احتياطي استراتيجي من الخامات لصناعة الأدوية يكفي لـ 6 أشهر

السبت 22/فبراير/2020 - 10:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة صناعة الدواء بالغرفة التجارية، إن المواد الخام الموجودة في مصر لصناعة الأدوية تكفي لمدة تصل إلى 6 شهور، ولا نحتاج للاستيراد من الخارج، معقبا: "الدنيا مستقرة".

وأشار "عوف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من الخامات الطبية من الصين، منوها بأن الوضع في الوقت الحالي مستقر، والحكومة بذلت مجهود جيد في توفير الأصناف الطبية.

وأكد رئيس شعبة صناعة الدواء بالغرفة التجارية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الخام لصناعة الدواء في مصر كافي، ويعطي المصنعين الشعور بالأمان.
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الكلمات المفتاحية

مصر صيدلة شعبة الادوية ادوية اخبار

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