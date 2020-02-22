أحمد مجدي يغازل جمهوره بصورة من كواليس مسلسل"فرصة تانية"

نشر الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "فرصة تانية" الذي يشارك به في رمضان القادم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد، خلال الصورة مرتدي"قميص باللون الابيض وبنطلون باللون الابيض".وعلق مجدي، على الصورة قائلًا:"زياد مسلسل فرصة تانية".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق يا احلى زياد" وأضاف آخر"منور ومتاكده انك هتبدع"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:" ان شاءالله تكسر الدنيا".ويذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة فرح"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة رانيا يوسف، وأسماء ابو اليزيد، تامر فرج.