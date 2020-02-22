أحمد حلمي على صورته مع مجدي يعقوب:"اخيرًا قبالت الدكتور"

عبر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته الشديدة بمقابلة الدكتور مجدي يعقوب، من خلال نشر صورة جديدة له برفقة دكتور مجدي يعقوب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهر أحمد، خلال الصورة مرتدي"قميص باللون الابيض وبليزر باللون الاسود".





وعلق حلمي، على الصورة قائلًا:"اخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب ومش كده وبس لا ده انا كمان حضنته وقعدت جنبه وكده وبس ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفي الاخر اتصورت معاه احساس رهيب دكتور مجدي ليه رهبه لاتوصف انا كنت فاهم ان الرهبه من اي شخص بتيجي من الهيبه والقوه لكن عرفت ان في رهبه بتيجي من طيبة وانسانيه الشخص الي قدامك ودي اللي اسمها رهبه رهيبه انا حصلتلي رهبه رهيبه وحقيقي بالصوره دي انا دخلت التاريخ".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور حلمي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"دكتور مجدي يعقوب قيمة انسانية عظيمة قبل ما يكون قيمة علميةنفتخر بيها".







ويذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآته"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة خالد الصاوي ومنة شلبي.