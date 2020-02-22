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"الإرياني": مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات بمناطق سيطرتها

السبت 22/فبراير/2020 - 09:44 م
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معمر الإرياني
معمر الإرياني
الفجر السعودي
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا جماعة الحوثي الإنقلابية شنت، اليوم السبت، حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها، شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثاتها الجارية مع فد الحكومة الشرعية في العاصمة الأردنية عمّان لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى بين الجانبين.


وطالب الإرياني المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقفه مما يجري من قبل المليشيات، والضغط عليها لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني.


وسبق أن طالب الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، من المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران، وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء إلى المليشيات الحوثية، التي تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني، وانتهاكا لمبدأ السيادة والقانون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

ورحب الإرياني بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط قوات البحرية التابعة لها سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو)، في انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

وجدد الإرياني التأكيد على أن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره في تهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للمليشيا الانقلابية لعب دورا رئيسيا في التصعيد الأخير، وفشل تنفيذ اتفاق السويد، واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث.


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الكلمات المفتاحية

معمر الارياني قم اليمن الحوثيين اعتقالات

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