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الجيش الليبي: أوقعنا خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة "أردوغان"

السبت 22/فبراير/2020 - 09:50 م
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اردوغان
اردوغان
كساب أحمد
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن المليشيات هي التي تسيطر على القرار في طرابلس، لذلك من الصعب تنفيذ أي اتفاق تصل إليه المفاوضات المنعقدة في جنيف.

وتابع "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة "التاسعة"، المذاعة على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مرتزقة سوريين وبعض أفراد من الجيش التركي إلى طرابلس، دليل على دعمه وتوفيره ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، معقبًا: "اليوم تعلن تركيا للعالم أجمع بأنها تدعم الإرهابيين إلى ليبيا، الوضع في ليبيا واضح، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي".

وتابع أن الجيش الليبي أوقع خسائر كبيرة بين صفوف الجيش التركي والمرتزقة السوريين في ليبيا، وآخر هذه الخسائر مقتل قيادة كبيرة في الضربة التي وجهها الجيش الليبي لسفينة تركية في مينا طرابلس.

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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا تركيا الجيش الليبي اردوغان اخبار

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