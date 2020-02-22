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حمار يعقر سيدة بالأقصر بعد إصابته بالسعار لعضه من كلب

السبت 22/فبراير/2020 - 09:45 م
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حمار مسعور
حمار مسعور
طاهر الحساني
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أصيبت سيدة، اليوم الاثنين، بعضة حمار، في مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بعد ظهور أعراض السعار عليه، نتيجة عقره من كلب مسعور.

تعود تفاصيل الواقعة كما أفاد شهود عيان من أهالي المنطقة على الواقعة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه منذ ثلاثة أسابيع، ظهر كلب مسعور بمنطقة جزيرة القرنة بالبر الغربي من محافظة الأقصر، حيث قام بعض 4 أشخاص بمناطق متفرقة من الجزيرة، بالإضافة إلى عدد من الحيوانات من بينهم حمارين أحدهما أدت إصابته إلى نفوقه.

وأشار شهود العيان، إلى تمكنهم من قتل الكلب منذ 4 أيام، بعد عدة محاولات طوال الفترة الماضية، لفراره وسط الزراعات التي تحيط بجزيرة القرنة، دون إبلاغ الطب البيطري بذلك.

وأوضح زوج السيدة "ب. م"، أن زوجته "ا. ح" 36 عامًا، أثناء مرورها بجوار "حمار" مربوط خارج منزل أحد الأهالي، قام بعقرها، نتيجة إصابته بالسعار وظهور الأعراض عليه لعقره من الكلب المسعور منذ حوالي 15 يومًا، مؤكدًا أن مالكيه قاموا بعزله في مكان آمن لحين نفوقه.

وبتحويل المريضة إلى مستشفى الأقصر العام، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطعيمها بمصل عقر الكلب، كما ناشد الأهالي مديرية الطب البيطري بالمحافظة بضرورة تمشيط المنطقة تخوفًا من ظهور حيوانات أخرى مصابة بالسعار.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، لـ"الفجر"، إن مرض السعار، ينتقل من القطط أو الكلاب المصابة بالفيروس لأي حيوان أو انسان يعقر، ومن علاماته الشديدة الخوف من المياه وعدم القدرة على البلع تمامًا، مما يؤدي إلى الوفاة في أقل من شهر، في حالة عدم تناول العلاج.

وأكد أنه من المقرر إرسال لجنة مكبرة لمنطقة جزيرة القرنة لشن حملات مكثفة ومتصلة في الأماكن المشتبه تواجد كلاب ضالة أو مسعورة بها، والتي تظهر في هذه الآونة من الصحاري المجاورة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في الجو.
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مصر صحة الاقصر حمار يعقر سيدة الاقصر اخبار

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