مرتضى منصور: قناة أبو ظبي أهانوا نادي الزمالك خلال تغطيتها لمباراة السوبر المصري

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي توّج بها الفريق الأبيض.





وتغلب الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وتابع ريس الزمالك: "يجب أن يتم محاسبة الجميع على ما حدث".





وتغلب الزمالك على الأهلي ببطولة السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.





وأكمل: "قناة أبو ظبي أهانوا نادي الزمالك خلال تغطيتها لمباراة السوبر المصري، ومعلقي المباراة كانوا مؤيدين للنادي الأهلي".





وأشار إلى أن خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي اكتفى بمصافحة لاعبي الزمالك فقط في الوقت الذي عانق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



