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عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 09:43 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام الأهلي.

 

وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد أنه طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعدم الدفع بشيكابالا في مباراة السوبر بسبب الاستفزازات التي تعرض لها قبل اللقاء والهجوم عليه من جانب الجماهير.

 

وواصل "شيكابالا وعبدالله جمعة أخطئا بالذهاب إلى جماهير النادي الأهلي وسأعاقب الثنائي لانني حذرت اللاعبين قبل اللقاء بعدم التوجه لجماهير النادي الأهلي نهائيًا".

 

وأشار إلى أنه لايوجد لاعب أو أي شخص لديه فوق القانون وإذا أخطأ أي شخص سيتم معاقبته.

 

وطالب مرتضى بمعاقبة وليد سليمان لاعب الأهلي وأليو بادجي ومحمود عبد المنعم كهربا بسبب ما بدر منهم.

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