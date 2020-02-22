إدواردو يمنح الهلال فوزا ثمينا على الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين



حقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا، على نظيره الاتحاد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وخيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، ودون خطورة على مرمى الهلال والاتحاد.



وفي الشوط الثاني أحرز رومارينهو هدفًا لصالح نادي الاتحاد، عند الدقيقة 80، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الـ "VAR".



وسجل كارلوس إدواردو، هدف المباراة الوحيد للهلال، من ركلة جزاء ليضعها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 90+2، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الاتحاد بهدف نظيف.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 44 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

