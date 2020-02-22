حقق نادي مانسشتر سيتي فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.





وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح اللاعب الدولي البرازيلي جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 بعد أن شارك بديلا من أجويرو الذي أهدر ركلة جزاء وبهذه النتيجة يستمر نادي مانسشتر سيتي في المركز المركز بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما ظل نادي ليستر في المركز الثالث.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد المباراة:





1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفا

2- سيرجيو أجويرو 16 هدفا

3- داني إنجز 15 هدفا

4- بيير إيمريك أوباميانج 15 هدفا

5- ماركوس راشفورد 14 هدفا

6- محمد صلاح 14 هدفا

7- تامي ابراهام 13 هدف

8- ساديو ماني 12 هدفا.

9- تيمو بوكي 11 هدفا

10- هاري كين 11 هدفا