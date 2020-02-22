ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبال

حقق فريق يوفنتوس فوز مهم وثمين اليوم على فريق سبال متذيل جدول الترتيب، بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإيطالي.





وتقدم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 39 من زمن المباراة بينما سجل الهدف الثانى ارون رامزى فى الدقيقة 60 وفى الدقيقة 69 سجل اندريا بيتانيا هدف تقليص الفارق.





ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز يوفنتوس على سبال :-





يوفنتوس 60 نقطة

لاتسيو 56 نقطة

إنتر ميلان 54 نقطة

اتالانتا 45 نقطة

روما 39 نقطة

نابولي 36 نقطة

هيلاس فيرونا 35 نقطة

بارما 35 نقطة

ميلان 35 نقطة

بولونيا 34 نقطة

كالياري 32 نقطة

ساسولو 29 نقطة

فيورنتينا 28 نقطة

تورينو 27 نقطة

أودينيزي 27 نقطة

ليتشي 25 نقطة

سامبدوريا 23 نقطة

جنوا 22 نقطة

بريشيا 16 نقطة

سبال 1907 15 نقطة