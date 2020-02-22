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أبرز أحدث النشرة الفنية من"الفجر الفني".. أزمات محمد رمضان ومنع المهرجانات

السبت 22/فبراير/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
بسنت أشرف
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يعرض لكم موقع "الفجر الفني" نشرة فنية يرصد من خلالها أبرز الأحداث التي حدثت الأسبوع الماضي في الوسط الفني والتي جاءت جميعها أزمات عديدة في الوسط الفني وخاصة الأزمات التي وقع بها الفنان محمد رمضان من أزمة الطيار أبواليسر، مرورًا بالمقاطعة وقرار نقابة المهن الموسييقية بوقفه ومشكلة ناصر البرنس.


كما جاء قرار الفنان هاني شاكر، بمنع مؤدي المهرجانات من ممارسة مهنتهم في الفنادق والملاهي الليلية، وأصدرت النقابة كشف بالأسماء الموقفين ومنهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعمر كمال، وشواحة وغيرهم من مطربي المهرجانات، وإلى النشرة الفنية..

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