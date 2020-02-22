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رابط «REAL LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ريال مدريد هدف كريم بنزيما الآن

السبت 22/فبراير/2020 - 09:34 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفانتي وريال مدريد بث مباشر كورة اتش دي kora online – بث مباشر يلا شوت لمباراة REAL MADRIED تابث البث المباشر كورة ستار لمباراة ليفانتي وريال مدريد بث مباشر الاسطورة – مشاهدة بث مباشر مباراة الملكي في الدوري الإسباني اليوم السبت 22 فبراير لعام 2020- شاهد بث مباشر مباراة الريال LIVE.

 

كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي beIN SPORTS في الدوري الإسباني:

يبدأ البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم السبت 22 – 2 – 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، متابعة بث مباشر KOOORA 4 GOAL مشاهدة بث مباشر حصري مباراة الريال LIVE.

مشاهدة التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي (كورة بس) – متابعة بث مباشر مباراة الريال KORA LIVE:

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

ويتطلع فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة الدوري الاسباني، حيث يتصدر الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة – تابع بث مباشر KOOORA 4 HD لمباراة برشلونة اليوم السبت.

مشاهدة بث مباشر COOL KORA لمباراة الجولة الـ25 من الدوري الإسباني| رابط مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي:

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تنقل أحداث المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق عربي مميز، كما يمكن متابعة بث مباش لمباراة الملكي عبر روابط البث المباشر على موقعنا بدون تقطيع وبجودة تناسب جميع السرعات.

ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3
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