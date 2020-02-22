قبل موقعة الأبطال.. مانشستر سيتي يهزم ليستر سيتي بهدف نظيف في البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة، وذلك بعد دخوله كبديل للأرجنتيني سيرجو اجويرو في الشوط الثاني.





وكان قد أضاع سيرجو اجويرو ركلة جزاء تصدى لها شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي، ورفع السيتي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





وسوف يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.