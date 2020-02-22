Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل موقعة الأبطال.. مانشستر سيتي يهزم ليستر سيتي بهدف نظيف في البريميرليج

السبت 22/فبراير/2020 - 09:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة، وذلك بعد دخوله كبديل للأرجنتيني سيرجو اجويرو في الشوط الثاني.

وكان قد أضاع سيرجو اجويرو ركلة جزاء تصدى لها شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي، ورفع السيتي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسوف يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليستر سيتي

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

منذ 13 دقيقة

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ يوم

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يهزم بيرنلي برباعية في البريميرليج

أهداف مباراة - بيرنلي 1 × 4 مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مان سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مانشستر سيتي يتخطى ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. ومحرز يتألق

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

09:43 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status