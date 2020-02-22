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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم السبت 22-2-2020 بجودة عالية HD

السبت 22/فبراير/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفانتي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

- موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين realmadrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي ضد ريال مدريد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

- بث مباشر لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للميرنجي للظفر بنقاط المباراة، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على ليفانتي realmadrid ONLINE.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه ليفانتي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3
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