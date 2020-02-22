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البابا تواضروس يهدي رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا أيقونة العائلة المقدسة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:31 م
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
حازم رفعت
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أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أيقونة العائلة المقدسة.

ومن ناحية أخرى قدم رئيس الأكاديمية هدية تذكارية لقداسة البابا.


جاء ذالك خلال زيارة قداسته، اليوم السبت، إلى الأكاديمية، حيث التقى عددًا من الأساتذة و٤٠٠ من طلابها، والقى عليهم كلمة.

وتفقد تواضروس والوفد الكنسي المرافق له أقسام الأكاديمية.


كان البابا قد زار، صباح اليوم، الأكاديمية العربية للعلوم والتوكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، وكان في استقبال قداسته لدى وصوله، رئيس الأكاديمية وقياداتها، كما استقبله الحرس الشرفي للأكاديمية بعرضٍ، تبعه السلام الجمهوري، ثم جرى لقاء بين قداسته ورئيس الأكاديمية في مكتبه.

ورافق قداسة البابا في الزيارة صاحبا النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.
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الكلمات المفتاحية

مصر تكنولوجيا البابا تواضروس اخبار

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