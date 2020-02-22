Advertisements
Advertisements
Advertisements

نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة على البحر

السبت 22/فبراير/2020 - 09:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين، خلال الصور على البحر ومرتدية"فستانًا قصير باللون الابيض ومترز بالورد الاحمر والاخضر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".


وعلقت طافش، على الصور قائلة:"انا والنيل وجمال اسوان".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ما أحلاكي نسرين" وأضاف آخر"جمالك جمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"افضل فنانة بالدنيا مبدعه وناجحه الله يوفقك بكل خطزة".



ويذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي اجتماعي، وشارك في البطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

منذ 13 دقيقة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ يوم

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 3 ساعات

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بشميز أزرق.. نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

"برنسيسة".. نسرين طافش تخطف أنظار محبيها بهذه الإطلالة

بإطلالة كاجوال نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أحمد صلاح حسني ينشر صورة جديدة من كواليس "ختم النمر"

"جمعة سعيدة".. نسرين طافش تتأبق بإطلالة شوية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

09:43 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status