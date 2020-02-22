نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة على البحر

نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نسرين، خلال الصور على البحر ومرتدية"فستانًا قصير باللون الابيض ومترز بالورد الاحمر والاخضر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت طافش، على الصور قائلة:"انا والنيل وجمال اسوان".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ما أحلاكي نسرين" وأضاف آخر"جمالك جمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"افضل فنانة بالدنيا مبدعه وناجحه الله يوفقك بكل خطزة".ويذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي اجتماعي، وشارك في البطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.