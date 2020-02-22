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انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي الشوط الأول LIVE

السبت 22/فبراير/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد اليوم السبت 22 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا، YALLA KORA ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي، بالدوري الإسباني.

كورة جول، حيث يدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز، خارج أرضه، وتحقيق نقاط المباراة الثلاث، KORA GOAL ريال مدريد يطمح لمواصلة صدارة الترتيب.

ويدخل ليفانتي اللقاء أملًا في تحقيق المفاجأة وحصد نقاط المباراة لتدعيم موقفه بجدول التريتب، كورة ستار حيث سيكون ليفانتي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعديل مركزه بالدوري، KORA STAR تابع أونلاين مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالدوري.

موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد بالدوري

وتُقام مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يسعى لتحقيق الفوز وتعويض سقوط الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة عقب فوزه اليوم على إيبار بخماسية نظيفة لحساب نفس الجولة، فيما يأتي ليفانتي بالمركز الثالث عشر بالدوري برصيد 29 نقطة، كورة فور جول مدريد يسعى لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الدوري، ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي، على ملعب سيوداد دي فالنسيا KORA4GOAL ليفانتي يستضيف ريال مدريد على ملعبه.

ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي بالدوري، بدون تقطيع أو إعلانات.

ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3
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