انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي الشوط الأول LIVE

يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد اليوم السبت 22 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا، YALLA KORA ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي، بالدوري الإسباني.

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موعد مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد بالدوري

وتُقام مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي ضد ريال مدريد بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يسعى لتحقيق الفوز وتعويض سقوط الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة عقب فوزه اليوم على إيبار بخماسية نظيفة لحساب نفس الجولة، فيما يأتي ليفانتي بالمركز الثالث عشر بالدوري برصيد 29 نقطة، كورة فور جول مدريد يسعى لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الدوري، ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي، على ملعب سيوداد دي فالنسيا KORA4GOAL ليفانتي يستضيف ريال مدريد على ملعبه.

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ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3