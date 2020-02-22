نائب: "10 مليون حساب مجهول على مواقع التواصل.. وأكثر من 2500 صفحة نصبت على المواطنين"

قال النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الإيجابيات، موضحًا أنه تم رصد 2500 صفحة خلال 90 يومًا تحتوي على إعلانات وهمية، كإعلانات عن أدوية مجهولة المصدر.



وأشار "بدوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الصحفات التي تحتوي على إعلانات مزيفة تكثر في محافظات الدلتا، وبعضها في الصعيد، كاشفًا أن مصر بها 10 مليون حساب مجهول.



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يوجد 60 مليون حساب مصري على "الفيسبوك"، منهم 10 مليون بأسماء مستعارة.

