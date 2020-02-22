إيقاف الإعلامي عايد الرشيدي بسبب ألفاظ وعبارات غير لائقة

قام اتحاد الإعلام الرياضي السعودي، بوقف عايد الرشيدي عن الظهور الإعلامي بسبب العبارات غير اللائقة التي تحدث بها خلال ظهوره في برنامج "سوالف" رياضية، والذي يُذاع على قناة 24 الرياضية.





وتوصلا اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى قرار إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، واستدعائه للتحقيق بسبب العبارات غير اللائقة التي أطلقها على الشاشة.



