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إيقاف الإعلامي عايد الرشيدي بسبب ألفاظ وعبارات غير لائقة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:23 م
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عايد الرشيدي
عايد الرشيدي
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قام اتحاد الإعلام الرياضي السعودي، بوقف عايد الرشيدي عن الظهور الإعلامي بسبب العبارات غير اللائقة التي تحدث بها خلال ظهوره في برنامج "سوالف" رياضية، والذي يُذاع على قناة 24 الرياضية.

وتوصلا اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى قرار إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، واستدعائه للتحقيق بسبب العبارات غير اللائقة التي أطلقها على الشاشة.

وتسببت تلك العبارات التي أطلقها عايد الرشيدي في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا باتخاذ قرار عاجل تجاهه، ودشنوا وسمي "إيقاف عايد الرشيدي مطلب"، و "عايد الرشيدي جاب العيد"، حيث طالبوا بإيقافه من خلالهما.
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عايد الرشيدي ايقاف عايد الرشيدي الاعلامي عايد الرشيدي اعلام سعودي

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