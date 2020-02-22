عاصي الحلاني يوجه رسالة شكر لجمهور مهرجان الفچيرة

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً أمس الجمعة 21 فبراير بمهرجان الفچيرة بالمسرح الرئيسي بالكورنيش



وأعرب عاصي عن سعادته بالحفل ووجه رسالة شكر لجمهور الفچيرة وذلك من خلال نشر مقطع ڤيديو أثناء الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات



وعلق قائلاً ليلة من العمر في الفچيرة مع الجمهور الرائع، وتابع قوله ألف شكر على استقبالكم ومحبتكم.



لاق الڤيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات ومن أبرز التعليقات أبدعت كالعادة.



جدير بالذكر أن يشارك حالياً في عضوية لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز الذي يذاع علي قتاة mbc مصر ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان محمد حماقي.