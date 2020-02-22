Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. إصابة 17 شخصًا جراء انفجار عبوات ناسفة في بغداد

السبت 22/فبراير/2020 - 08:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، مساء اليوم السبت، بوجود 17 شخصًا على الأقل مصابين جراء انفجار 7 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية (بغداد).

هذا واندلعت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، منذ شهر أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

وكلف الرئيس برهم صالح، في الأول من فبراير الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذي رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبوات ناسفة بغداد العراق احتجاجات العراق

أخبار تهمك

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ نصف ساعة

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ ساعة و 6 دقيقة

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الآلاف يتظاهرون في بغداد مطالبين باستقالة الحكومة

العراق.. المتظاهرون يقطعون الطريق الدولي بين محافظتي الديوانية والنجف

عاجل.. البعثة الأممية في العراق ترحب بتكليف "علاوي" لتشكيل الحكومة الجديدة

العراق.. اشتعال الشارع مجددًا بسبب دعوة زعيم التيار الصدري

العراق.. "علاوي" يعلن الاقتراب من تشكيل حكومة مستقلة دون تدخلات حزبية

بريطانيا: يجب محاسبة المعتدين على متظاهري ومؤسسات العراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status