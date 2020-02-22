Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدواجن تستقر.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

السبت 22/فبراير/2020 - 08:28 م
Advertisements
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
Advertisements
سجلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية استقرار وسط مخاوف من انتشار فيروس انفلونزا الطيور الجديد، بعد أكتشافة في الصين والسعودية.

 

 

وسجلت أسعار الدواجن نحو 27 جنيه تسليم المزراعة، ووصل سعرها إلى المستهلكين 32 جنيه للكيلو في المتوسط، وبلغ سعر الكتكوت نحو 11 جنيه، بينما سجل سعر كارتونة البيض 41 جنيه في المتوسط.

 

وتشهد أسعار الدواجن ارتفاعات محدودة في فصل الشتاء ، مع ازدياد عدد النفوق منها نتيجةلارتفاع درجات الحرارة وأصابتها بمرض الأنفلونزا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو الدجاج أسعار الدواجن

أخبار تهمك

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ 36 دقيقة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status