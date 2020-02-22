أسعار الدواجن تستقر.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية استقرار وسط مخاوف من انتشار فيروس انفلونزا الطيور الجديد، بعد أكتشافة في الصين والسعودية.

وسجلت أسعار الدواجن نحو 27 جنيه تسليم المزراعة، ووصل سعرها إلى المستهلكين 32 جنيه للكيلو في المتوسط، وبلغ سعر الكتكوت نحو 11 جنيه، بينما سجل سعر كارتونة البيض 41 جنيه في المتوسط.

وتشهد أسعار الدواجن ارتفاعات محدودة في فصل الشتاء ، مع ازدياد عدد النفوق منها نتيجةلارتفاع درجات الحرارة وأصابتها بمرض الأنفلونزا.