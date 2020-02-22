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الصحة الكويتية تنفي نبأ وجود مصابين بفيروس "كورونا"

السبت 22/فبراير/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم السبت، أنها تنفي صحة ما تدوال في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" الجديد في مستشفى الفروانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند: إن "ما تم نشره من تحذير يتعلق بعدم تناول الطعام المقدم من المطاعم وربطه باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، غير صحيح"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد السند، على أنه "لم يتم رصد أية حالة مصابة بفيروس كورونا، وأن ما نسب للوزارة بهذا الشأن عار من الصحة"، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة؛ للحصول على المعلومات الموثوقة، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة.

وتداولت مواقع التواصل مقطعًا مصورًا، حول ما وصف بأنه "نقل مصاب بالكورونا إلى المستشفى".

وذكر أحد المواقع "اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا اليوم، وتم وضعه بالعزل الصحي في مستشفى الفروانية".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الكويت الصحة الكويتية

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