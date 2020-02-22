ضياء رشوان: لدينا رغبة في استمرار اتحاد الصحفيين العرب.. وسنشارك بالمؤتمر العام بلبنان

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة استضافت اليوم، زيارة من الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، وحضور نقباء السعودية والإمارات وفلسطين.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن النقابة رحبت بأعضاء الاتحاد كالمعتاد؛ فهي حاضنة لكل صحفيي الوطن العربي، مؤكدًا أنهم أبدوا تقديرهم للنقابة على دعم نشاطات الاتحاد ودعمها لانعقاد المؤتمر المقبل في لبنان، إبريل القادم.





وأكد "رشوان" أن رئيس الاتحاد مؤيد اللامي قال إن النقابة المصرية هي عمود اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد يقدرها، ومتأكد من استمرار دعمها له.





وتابع: "مصر لديها رغبة في استمرار الاتحاد ونشاطاته، ولن نبخل بأي إمكانيات نقدمها للاتحاد، وسأشارك بالطبع في المؤتمر المقبل بلبنان ووجود مصر أساسي".



