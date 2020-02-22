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مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات القطار بالمنيا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:32 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
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لقى عامل بمطعم مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بحري مزلقان قرية إطسا المحطة التابعه لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا؛ وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة سمالوط شرق بمصرع شاب تحت عجلات القطار.

وبإنتقال قوات الأمن برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز تبين أنها جثة "ا. ح. ع. م" 27 عامًا عامل بمطعم ومقيم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج، حيث سقط عن طريق الخطأ من القطار ولا توجد شبهه جنائية بالواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.‎
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مصر قطار دهس المنيا اخبار

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