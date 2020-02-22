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مواعيد مباريات اليوم السبت 22 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

السبت 22/فبراير/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم السبت 22 / 2 / 2020، أبرزها مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، ومباراتي برشلونة والريال في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ27"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي ضد توتنهام، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.


ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ25"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمواجهة برشلونة ضد إيبار، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ليفانتي ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25"

سبال ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

فيورنتينا ضد ميلان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ23"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمواجهة فيرد بريمن ضد بروسيا دورتموند، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"

الحزم ضد النصر، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.

الهلال ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة النجم الساحلي ضد النجم الرياضي بالمتلوي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3
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